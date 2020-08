Soldat entdeckt Schlepper an der „grünen Grenze“

Der 35-jährige Iraker ist am Sonntag festgenommen worden, weil er offenbar acht Personen illegal über die „grüne Grenze“ in der Südsteiermark nach Österreich bringen wollte. Der amtsbekannte Mann dürfte für seinen Dienst auch Geld erhalten haben. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht. Sieben Männer und eine Frau - 14 bis 46 Jahre alt - wurden nach Slowenien zurückgewiesen.