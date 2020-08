Florianis nach Unwettern im Dauereinsatz

Bis zu 80 Liter Regenwasser pro Quadratmeter in nur einer halben Stunde verzeichneten die Messstationen in Ollersdorf. Ganze Straßenzüge standen unter Wasser und mussten stundenlang für den Verkehr gesperrt werden. Auch die Wallfahrtskirche im Ort blieb nicht verschont. Nicht nur der Regen, sondern auch der abgelagerte Schlamm sorgten für erheblichen Schaden. Die Auswirkungen auf die Tierwelt waren in kurzer Zeit sichtbar. In Stinatz verirrte sich etwa ein Reh am helllichten Tag auf den Hauptplatz.