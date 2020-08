Sharon Stones Schwester schwer an Corona erkrankt

Die 62-Jährige will auch wissen, wie sich Kelly angesteckt hat: „Ihr Immunsystem funktioniert nicht. Sie ist deshalb nur vor die Tür gegangen, um in die Apotheke zu gehen.“ Laut ihrem Instagram-Account hatte Kelly Stone sich mit ihrem Ehemann Bruce bereits im März nach Montana zurückgezogen, „damit uns Corona nicht findet“. Das Krankenhaus, in dem Kelly jetzt liegt, soll in Miami sein.