Die FPÖ: Abwärtsspirale oder Wiederaufschwung?

In Wien ist Debakel zu erwarten

Das schlechteste Teilergebnis erzielte die FPÖ bei der vorjährigen Nationalratswahl in Wien mit weniger als 13 Prozent der Stimmen. Dumm gelaufen, dass im Oktober die nächste größere Wahl in der Bundeshauptstadt stattfindet. Im Prinzip haben Dominik Nepp & Co. sich mit einem Debakel abgefunden. Der Wahlkampf wird als Routineprogramm für hartgesottene Anhänger abgespult.