Pandemie-Arzt Prof. Rudolf Likar über Corona

Die Zahl der Corona-Infizierten steigt an - auf aktuell 63. Doch Kärnten ist auch so gut wie ausgebucht; da erscheint die Zahl noch recht niedrig. Ist also das Virus derzeit weniger aggressiv als im Frühjahr? Kärntens höchster Pandemie-Arzt Prof. Rudolf Likar sagt: „Es schaut fast so aus.“