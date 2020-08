Beatrice Egli: Zwischenbilanz der bunten Karriere

Französisch und Italienisch

Für die Deluxe-Version des Albums hat sich Egli etwas besonderes ausgedacht. Angesichts ihrer umfassenden Popularität in ihrer Schweizer Heimat hat sie Songs auch auf Schweizerdeutsch, Französisch und Italienisch eingesungen. „Ich habe dafür richtig hart gelernt, aber zum Glück war genug Zeit. Ich beherrsche die beiden Fremdsprachen noch immer nicht gut, aber Einheimische haben mir attestiert, dass ich die Lieder sehr authentisch hingekriegt hätte. Französisch war für mich wirklich hart, mit der Sprache stehe ich schon seit der fünften Klasse auf Kriegsfuß. Jedenfalls ist das Bouquet an Musik von mir jetzt so groß und abwechslungsreich, dass man darin immer in neue Welten abtauchen kann. Und gerade in einer unsicheren Zeit wie jetzt kann man mit ihr Reisen machen, die derzeit verboten oder zumindest verpönt sind.“ Über den deutschsprachigen Raum hinaus will Egli damit aber gar nicht zwingend reichen. „Ich bin wahnsinnig dankbar für das, was ich habe. Nicht jeder mag mich als Person, aber vielleicht meine Musik. Und viele meiner Freunde mögen vielleicht nicht meine Musik, waren von den neuen Songs aber begeistert.“