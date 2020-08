Fünf Jugendliche bei Unfall im Piemont gestorben

Bei einem schweren Unfall in Castelmagno in der norditalienischen Alpenregion Piemont sind in der Nacht auf Mittwoch fünf Personen ums Leben gekommen. Bei den Todesopfern handelt es sich um den 24-jährigen Fahrer und vier Jugendliche im Alter zwischen elf und 16 Jahren. Verletzt wurden weitere vier Teenager, unter ihnen drei Minderjährige. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.