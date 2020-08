Sturz mit Motorrad: Steirerin (24) im Krankenhaus

Kurz vor 12.30 Uhr fuhr die 24-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit ihrer KTM 690 Duke alleine und mit entsprechender Schutzausrüstung auf der L409 in Floing in Richtung Anger (Bezirk Weiz). Plötzlich kam sie zu weit nach rechts, streifte eine Mauer und kam in der Folge zu Sturz.