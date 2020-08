Die Heilkraft aus unserem eigenen Garten!

Mit der bekannten steirischen Bio-Gärtnerin Angelika Ertl durch einen Naturgarten zu gehen und ihn aus ihren Augen zu sehen, ist die reinste Freude. Sie zupft dort und da Blüten und Blätter ab, von denen wir nie auf die Idee gekommen wären, sie zu essen, und kaut sie mit großem Genuss: „Das hält gesund und fit“, lacht sie, während sie Goldmelisse, Brennnesselsamen oder Taglilienblüten in den Mund steckt. „Wir haben die Medizin in unserem Garten! Es gibt viele Pflanzen die wesentlich für unsere Gesundheit sind. Gegen Immunschwäche, Erkältung, gegen Grippe und Entzündungen sind Kräuter gewachsen! Sie können Sie einfach selbst anbauen, und sie helfen auf natürliche Art und Weise. Nutzen wir sie, pflanzen wir sie frei, in Tröge, auf Balkonen, im Beet.“