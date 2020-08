KAC trauert um seinen Meistertorschützen Comrie

Mit seinem Meister-Tor zum 3:2 in der Verlängerung des sechsten Finalspieles gegen die Vienna Capitals wird Adam Comrie den KAC-Fans immer in Erinnerung bleiben. Zwei Jahre war der Verteidiger beim KAC, schoss in dieser Zeit 26 Treffer für die Rotjacken. Nun wurde er mit nur 30 Jahren viel zu früh aus dem Leben gerissen.