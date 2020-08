Teamehren für das steirische College-Ass

Letztere lebt den Traum. Die 20-jährige Knoflach aus Judendorf-Straßengel wanderte 2019 von UBI Graz ans College nach Melbourne in Florida aus. Wo sie auf Anhieb überzeugte. „In den USA ist man als Basketballer wer“, schwärmt Anja, die viele Auszeichnungen am „Eastern Florida State College“ erhielt. „Wir haben den Schulrekord für die meisten Siege geholt.“ Im Land der unbegrenzten Möglichkeiten will die Studentin für Business-Management zur Führungsspielerin reifen. Nach dem College ist auch eine Karriere in Europa denkbar. Und hoffentlich gibt’s auch das ein oder andere Großevent mit dem A-Team: „Ich bin stolz, hier dabei zu sein, das sind die Großen, zu denen ich früher aufgeschaut hab.“