Corona-Tests als Handelsware

Er ist Labormediziner aus ganzem Herzen! Jetzt bringt Dozent Dr. Günher Weigel als neuer ärztlicher Leiter seine Kompetenz in das Laborinstitut in St. Pölten ein. Dort werden Corona-Analysen innerhalb von 24 Stunden durchgeführt, bei Akutfällen noch rascher! Weigel übt heftige Kritik an unseriösen Test-Instituten.