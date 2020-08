Maresic: „Ich will mit Reims in die Europa League“

Für Maresic ist am Rande des IFCS-Trainingslagers in Loipersdorf klar: „Ich will bei Stade Reims den Durchbruch schaffen, mehr Spielzeit bekommen und mir ein Fix-Leiberl erarbeiten. Ich weiß, was auf mich beim Liga-Start am 23. August zukommt, wie gut die Gegner sind und wie in der Meisterschaft gespielt wird. Ich will dem Trainer zeigen, dass er auf mich setzen kann. Dafür habe ich in der Corona-Pause auch mit einem eigenen Fitnesstrainer gearbeitet.“