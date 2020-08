„Opfer von Überfall fühlt sich wie in einem Film“

Innerhalb von nur 72 Stunden kam es in Tirol zu zwei Überfällen. Am Montag geriet ein Supermarkt in Westendorf ins Visier eines mutmaßlichen Nachwuchs-Ganoven (16), am Mittwoch wurde ein 40-Jähriger in Aldrans laut seinen Aussagen von mehreren Tätern überfallen, mit einem Messer verletzt und in den Wald verschleppt. Die „Tiroler Krone“ hat den Notfall-Psychologen Martin Reiter befragt, wie Opfer mit solchen Erlebnissen zurechtkommen können.