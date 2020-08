Ein Abschied und ein neuer Kurs des Kapitäns

Mit Thomas Rotter verlängerte kürzlich ein Vereins-Urgestein um zwei Jahre bei Europacupstarter Hartberg. Bei zwei weiteren „Langzeitdienern“ des TSV schaut die Situation allerdings ein wenig anders aus. So gibt’s im Falle von Christoph Kröpfl bereits Klarheit: Der ehemalige U21-Teamspieler, der stolze 136 Spiele für den Verein absolvierte, von der Regionalliga bis in den Europacup dabei war, wechselt die Fronten. Weit ist der Weg nicht, denn Kröpfl schließt sich seinem ehemaligen Trainer Philipp Semlic in Lafnitz an. Am Montag wurde der neue Vertrag des ehemaligen Sturm-Kickers für zwei Jahre beim Zweitligisten unterzeichnet.