Reitshammer über 100 m Rücken mit Olympia-Limit

Der Tiroler Bernhard Reitshammer hat am Montag bei den Schwimm-Staatsmeisterschaften in Graz in den Vorläufen für den Höhepunkt des Tages gesorgt! Der 26-Jährige unterbot über 100 m Rücken in 53,76 Sekunden die „Olympic Qualifying Time“ um 0,09 Sekunden und ist damit für die Spiele 2021 in Tokio qualifiziert. Reitshammer holte auch das Ticket für die WM 2022 in Fukuoka. Das Finale gewann er in 53,93.