Fünf bestätigte Neuinfektionen in Kärnten

Bei den Neuinfektionen handelt es sich um eine Frau aus Klagenfurt, einen Mann aus Villach und eine Frau aus Feldkirchen. Zwei Neuinfizierte - beide männlich - kommen aus dem Bezirk Wolfsberg. Bei dem in Villach aufgetretenen Fall handelt es sich um eine grundsätzlich in einem anderen Bundesland lebende Person, die Neuinfektion in Klagenfurt erfolgte durch Kontakt mit einem bereits bestätigten Fall. Die Infektion der in Feldkirchen lebenden Person erfolgte durch einen Auslandsaufenthalt.