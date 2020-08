Mega-Konzert in München auf 2021 verschoben

Das geplante Mega-Konzert von Andreas Gabalier in München wurde verschoben. Für Fans gibt es aber nun einen Lichtblick: „Mit großer Freude können wir den 31. Juli 2021 als neuen Termin für die Andreas Gabalier Show 2020 - Das Volks-Rock´n´Roller Fan-Festival in München bekanntgeben“, heißt es in einer Aussendung des Veranstalters und Managements am Freitagabend.