Blankes Entsetzen: Wer schoss auf den Storch?

Wie berichtet, prasselte beim Unwetter kürzlich heftiger Hagel auf die Storchenfamilie - die Elterntiere und vier Junge - ein; einer drohte sogar in einer riesigen Lache zu ertrinken. Doch die Rettungskette funktionierte, fünf der Störche (die teils schwer verletzt waren, vor allem am Kopf) kamen in die Storchenstation nach Tillmitsch. Und dort ergab das Röntgen: Der Storch hat keinen Flügelbruch - er wurde angeschossen!