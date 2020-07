Fünf weitere Corona-Fälle in Wald am Schoberpaß

Weitere Infektionen nicht ausgeschlossen

Kraxner zufolge sind weitere Infektionen nicht ausgeschlossen. Einige der Bewohner hatten sich in den vergangenen Tagen privat testen lassen, andere wiederum wurden seitens der Behörde getestet. Kontaktpersonen werden kontaktiert und in Quarantäne geschickt. Die meisten der bisher rund 50 Menschen in Quarantäne leben in Wald, manche auch in angrenzenden Gemeinden, so Kraxner.