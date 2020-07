Virus versetzt steirischen Ort in Ausnahmezustand

„Sind wir weniger wert?“

Was ihn am meisten ärgert, sei nicht die Krankheit, sagt der 82-Jährige. Er fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. „St. Wolfgang war zur gleichen Zeit. Dort waren sie sofort, aber bei uns nicht.“ Als „kleine Katastrophe“ beschreibt er die Lage in einem Brief an den Bundeskanzler und fragt: „Sind wir weniger wert?“