Reduziertes Training bei Rapid nach Corona-Fall

Rapid trainiert nach dem positiven Corona-Test vorerst bis Freitag in reduzierter Form. „Am Donnerstag folgt der nächste Test für jene Spieler und Betreuer, die mit dem Spieler in Kontakt waren und die sich aktuell in Isolation befinden“, erklärte Klubarzt Thomas Balzer. Die Testergebnisse sollen laut Klubangaben am Freitag vorliegen. Erst danach wird entschieden, ob die Anreise ins Trainingslager nach Bad Tatzmannsdorf planmäßig am Samstag erfolgt - inklusive eines avisierten Testspiels gegen den Regionalligisten SV Draßburg.