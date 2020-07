Schwab-Entscheidung naht: Die möglichen Szenarien!

Wechsel nach Italien?

Neben den Gesprächen mit Rapid spielt auch die Situation bei US Lecce eine Rolle. Schwab liegt ein Angebot von den Süditalienern vor, diese könnten bei vier Punkten Rückstand auf Genoa aber bereits am Mittwochabend in die Serie B absteigen. Holen sie zumindest zwei Zähler auf, fällt die Entscheidung über Lecces Ligazugehörigkeit erst in der letzten Serie-A-Runde am Sonntag.