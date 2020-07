„Mich mag niemand“: Trump neidisch auf Virologen

„Er hat diese hohen Beliebtheitswerte. Warum haben ich und die Regierung also nicht so gute Beliebtheitswerte in Bezug auf das Virus?“, fragt sich Trump. „Es ist irgendwie merkwürdig. Der Mann arbeitet sehr eng mit uns zusammen. Aber niemand mag mich. Das kann nur an meiner Persönlichkeit liegen“, sagte der Präsident über sich selbst.