William schämt sich für erstes Geschenk für Kate

„Ich habe meiner Frau einmal ein Fernglas geschenkt“, gab der 38-Jährige in der Radioshow „That Peter Crouch“ zerknirscht zu. „Sie lässt mich das nie vergessen.“ Das Geschenk-Debakel sei ganz früh in ihrer Beziehung passiert. Der Prinz traf seine spätere Frau Kate Middleton 2003 während seines Studiums an der St.-Andrews-Universität in Schottland.