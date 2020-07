Der Ruf hallt noch nach

Mehr Polizisten auf den Straßen, mehr Kontrollen und mobile Einsatzteams: Das ist der Wunsch von Innenminister Karl Nehammer. Daher will er auch die Exekutive zahlenmäßig aufstocken – nicht nur weil eine Pensionswelle ansteht. Wieviele Beamte in Salzburg hinzukommen sollen, wollte er nicht verraten. Um den Verteilungsschlüssel kümmert sich die Generaldirektion für öffentliche Sicherheit. Generaldirektor ist seit kurzem Salzburgs ehemaliger Polizeichef Franz Ruf, der in der Kritik stand, die Anzahl der heimischen Polizisten schön zu reden.