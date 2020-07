Preiner gewann bei Wettkampf-Comeback Hürdensprint

Siebenkämpferin Verena Preiner hat eineinhalb Monate nach ihrer beim Wandern erlittenen Knöchelverletzung ihr Wettkampf-Comeback gegeben. Die WM-Dritte gewann am Sonntag bei den Oberösterreichischen Landesmeisterschaften in Ried in 13,77 Sekunden die 100 m Hürden. Im Speerwurf belegte die 25-Jährige mit 45,85 m Rang drei. Der Sieg ging an Mehrkampf-Kollegin Sarah Lagger (47,64 m).