In diesen Fällen lohnt sich das Fischbesteck

Das Fischmesser sieht in der Tat sehr seltsam aus. Die Klinge ist leicht abgesenkt und erinnert eher an einen Tortenheber. Stumpf ist sie noch dazu. Das hat beim Fisch essen allerdings einige Vorteile. Denn mit der Stumpfen Klinge kann man wunderbar Flossen, also Rücken- und Seitenflossen abschneiden. Dabei geht man wie folgt vor: