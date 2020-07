Flora und Fauna in Gefahr: Isel wird Fall für EU

Insgesamt sechs Kraftwerksprojekte werden an den Isel-Zubringern forciert, eines sogar direkt am Hauptfluss. Aufgrund der „kurzsichtigen“ Verfahrens- und Prüfungspraxis in Tirol sieht sich der WWF dazu gezwungen, eine Beschwerde an die EU-Kommission zu richten - konkret wegen der unzureichenden Umsetzung der Naturschutzziele der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (wir haben berichtet).