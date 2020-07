Volksfeste steigen nur in der Mini-Variante

Fast alle Volks- und Vereinsfeste fallen Corona-bedingt heuer aus. Einige Veranstalter geben sich erfinderisch und stellen in Zeiten der Krise zumindest abgespeckte Varianten ihrer Festlichkeiten auf die Beine. In Hallein findet etwa der „Italienische Markt“ nun doch statt, auch der traditionelle Jakobi-Kirtag in der Faistenau fällt nicht aus – und ist trotzdem so ganz anders als gewohnt.