Berlin: Das sind Merkels mögliche Nachfolger

Drei Kandidaten ringen ums Amt

Offiziell gibt es bei den Konservativen drei Kandidaten. „Ich habe die besten Umfragewerte“, sagt Friedrich Merz, Wirtschaftsjurist, früherer EU-Parlamentarier und altgedienter CDUler. Das stimmt so weit, doch was Merz im Gespräch mit der österreichischen Delegation in Berlin nicht sagt, ist, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, der sich als starker Manager in der Krise profiliert hat, ganz weit vorn liegt.