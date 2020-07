„Hochexplosiver“ Fund in Pkw: Clip zeigt Sprengung

Laut Haijawi-Pirchner hatten die Rumänen - die Verdächtigen sind zwischen 38 und 56 Jahre alt - in den vergangenen Monaten etwa 70 Tatorte ausspioniert, waren dabei gleich in mehreren Bundesländern aktiv. Weil auch Geldausgabeautomaten südlich von Wien ins Visier geraten waren, habe das Landeskriminalamt Niederösterreich die Ermittlungen übernommen, wurde erklärt. Die zum Großteil sichergestellte Beute bei dem Coup in Fernitz wurde durch ein Alarmpaket eingefärbt und ist damit wertlos, hieß es im Rahmen einer Pressekonferenz.