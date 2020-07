„Wetterextreme nehmen durch den Klimawandel zu“

Der Verfassungsgerichtshof hat eine Entscheidung zu den coronabedingten Verordnungen im März und April gefällt, das EU-Parlament hat zum Finanzdeal Stellung genommen und die gesundheitliche Lage - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show. Per Video-Schaltung zu Gast in der Sendung ist Mario Winkler, er ist Sprecher der Österreichischen Hagelversicherung. Wie schlimm die Unwetter Dienstagabend für die österreichische Landwirtschaft waren, und warum solche Extreme immer häufiger auftreten, hat er mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl besprochen.