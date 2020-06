Warum im Herbst die Pleitewelle droht

Ein Viertel weniger Firmenpleiten, über ein Drittel weniger Privatinsolvenzen: Auf den ersten Blick scheint es, als ob die österreichische Wirtschaft unbeschadet durch die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg taucht. Doch der Schein trügt: „Gefahr im Verzug“, warnt der Gläubigerschutzverband KSV1870 und wendet sich in einem offenen Brief an die Bundesregierung. Denn die verzögere mit ihren Maßnahmen die Insolvenzwelle und schade so der gesamten Wirtschaft. „Nur weil weniger Insolvenzen angemeldet werden, heißt das nicht, dass weniger Unternehmen zahlungsunfähig sind“, sagt Karl-Heinz Götze, Insolvenz-Experte beim KSV.