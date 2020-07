Maske verweigert: Angreifer schlug Polizist blutig

Überaus aggressiv hat ein 42 Jahre alter Verdächtiger am Montagnachmittag in Vorarlberg reagiert, als er in einem Regionalzug von Beamten der Fremdenpolizei, die gerade eine Kontrolle durchführten, auf die fehlende Schutzmaske im Gesicht hingewiesen wurde. Nachdem er einen der Polizisten mehrfach gegen eine Sitzreihe gestoßen hatte, schlug er ihm auch noch das Gesicht blutig …