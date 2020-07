Mieter (61) wollte Gasaustritt wieder stoppen

Am Montagabend öffnete er den Zulauf in Selbstmordabsicht, damit Gas in die Wohnung strömen konnte, gab er bei der Polizei an. Er legte sich hin und schlief dann ein. Als er Dienstag früh trotz hoher Gaskonzentration in der Wohnung wieder erwachte, wollte er die Manipulation wieder rückgängig machen. Das gelang ihm allerdings nicht mehr.