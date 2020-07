Explosion in Wien im letzten Moment verhindert

„Nahe der Explosionsschwelle“

Sofort flüchteten die Personen ins Freie und verständigten die Einsatzkräfte. In der Folge sollten die Helfer der Wiener Berufsfeuerwehr tatsächlich eine weit überhöhte Gaskonzentration in der Wohnung feststellen. „Die Gaskonzentration in der Luft dürfte bereits an oder nahe der Explosionsschwelle gewesen sein. Beamte der Berufsfeuerwehr Wien sowie der Wiener Netze konnten die Gefahr einer möglichen Gasexplosion durch Schließen der Gasleitung abwenden“, berichtete Polizeisprecher Paul Eidenberger am Dienstag.