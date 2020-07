Sucht Austria Investor in Katar und Saudi-Arabien?

Partner aus Katar und Saudi-Arabien?

Wie der Finanzchef der Wiener angab, sind auch aufgrund der Coronakrise aktuell viele Clubs auf der Suche nach Partnern. Kolportiert wurde Interesse aus Saudi-Arabien, laut Gerüchten steht die Austria auch in Kontakt mit Katar. Kraetschmer will Namen nicht kommentieren. Fakt ist, dass die Austria auch aufgrund der Regularien keine Mehrheitsanteile verkaufen kann und will. „Es hat Interessenten gegeben, die gesagt haben, sie interessieren sich, aber Mehrheiten gewohnt sind. Die sind dann abgesprungen“, sagte Kraetschmer. Die Austria sei aufgrund ihrer Tradition und Infrastruktur jedenfalls ein attraktiver Partner.