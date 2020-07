Angelika Niedetzky: „Klassische Musik beruhigt“

In Zeiten des Corona-Wahnsinns gar keine schlechte Selbstherapie.

Grundsätzlich bin ich kein Mensch, der sich leicht in eine Todesspirale runterziehen lässt. Aber die Situation hat mich schon an Grenzen gebracht. Ich wusste streckenweise überhaupt nicht, wie es weitergehen würde. Und diese Ungewissheit macht einen mürbe. Wenn man Klarheit hat, egal wie weh es tut, kann man sich auf etwas einstellen. Bei mir hat sich eine Traurigkeit breit gemacht, eine Art Entzug. Weil ich arbeite so gerne und habe mir den Erfolg ja über Jahre aufgebaut, und dann bricht das plötzlich komplett weg. Es gab aber dann Quarantäne-Kabarettformate in ORF und ServusTV - und an dem hab' ich mich dann orientiert. Es war immer so in meinem Leben: Wenn wo eine Tür zugeht, geht wo eine andere auf.