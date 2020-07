Landwirt nach Sturz in Güllegrube gestorben

Tragödie am Donnerstagnachmittag in Rottenmann im steirischen Bezirk Liezen: Ein 59 Jahre alter Landwirt stürzte in eine Güllegrube und kam ums Leben. Sein Sohn entdeckte später eine gebrochene Absperrung, zudem Gummistiefel, die in der Güllegrube trieben. Der Leichnam des Vaters wurde von Einsatzkräften geborgen.