Waffenverbot: Dornauer mit Beschwerde abgeblitzt

Im November des Vorjahres tappte Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer einmal mehr in ein Fettnäpfchen: In seinem am Flughafen Innsbruck geparkten Porsche ließ er sein geladenes Jagdgewehr liegen - bei offenem Fenster wohlgemerkt. Ein unbefristetes Waffenverbot wurde verhängt, das der Tiroler nun zu bekämpfen versuchte.