Neuer Höchstwert an Covid-19-Infektionen in Israel

In Israel ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus so hoch wie nie zuvor seit Beginn der Covid-19-Pandemie. Wie das israelische Gesundheitsministerium am Donnerstag mitteilte, seien am Mittwoch 1758 Fälle gemeldet worden - ein Rekordwert. Ein neuerlicher Lockdown dürfte bevorstehen.