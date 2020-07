Streit um versperrte Tür: Gemeindewahl angefochten

In neun Gemeinden lagen bis Montag Wahlanfechtungen vor (Frohnleiten, Leibnitz, Breitenau, Mortantsch, Mürzzuschlag, Kirchbach-Zerlach, Ilz, St. Andrä-Höch, Wildon) - nun kommt auch St. Peter am Ottersbach dazu. Eingebracht hat die Beschwerde die Bürgerliste von Gerhard Sundl, der es knapp nicht gelungen ist, die absolute Mehrheit der ÖVP zu brechen. So seien die Türen des Gemeindeamts für einen Wahlbeisitzer der SPÖ und einem Wahlzeugen der Bürgerliste „zeitweise versperrt“ gewesen, auch vom gleichen Schriftzug bei Vorzugsstimmen für die ÖVP in einem Sprengel ist die Rede. Dazu werden noch weitere „Ungereimtheiten bei der Durchführung“ der Gemeinderatswahl beanstandet.