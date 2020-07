Chinas Medien fordern „schmerzvolle Vergeltung“

Die Entscheidung der Briten, auf Drängen der USA den chinesischen Huawei-Konzern vom Aufbau ihres 5G-Netzes auszuschließen, sorgt in Huaweis Heimat für Zorn. Chinesische Staatsmedien ließen in ersten Reaktionen kein gutes Haar an der als Annäherung an die USA gewerteten Maßnahme. In der staatlichen „Global Times“ fordert man „schmerzvolle Vergeltung“.