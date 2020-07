Hartberg in Europa? Es wäre das Ende eines ganz besonderen Fußball-Märchens. Eine Reise von der Regionalliga 2017 in die Europa League 2020. So etwas fesselt auch einen Markus Schopp, der als Spieler sehr viel Großes miterleben durfte, aufs Neue. „Man hört ja viele Geschichten im Fußball. Aber so etwas hab ich noch nicht erlebt. Und man braucht das nicht kleinzureden, indem man sagt, das ist nur in Österreich möglich. Das ist am Ende eine unfassbar spannende Entwicklung eines Vereins.“