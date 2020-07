Epstein-Skandal: Ex-Freundin kämpft um Freilassung

Die Ex-Freundin des verstorbenen US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, weist die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück. Bei einer Gerichtsanhörung in New York per Videokonferenz plädierte die 58-Jährige am Dienstag auf nicht schuldig. Die Bundesanwaltschaft in Manhattan wirft Maxwell vor, minderjährige Mädchen für Epstein rekrutiert zu haben, die von dem Investmentbanker dann sexuell missbraucht wurden.