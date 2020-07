Bursch (15) in Mongolei an Beulenpest gestorben

In einer abgelegenen Region der Mongolei ist ein 15-jähriger Bursche an der Beulenpest gestorben. Der Jugendliche aus der südwestlichen Provinz Gobi-Altai, an der Grenze zu China, hatte sich die Krankheit zugezogen, nachdem er ein Murmeltier gejagt und gegessen hatte. Die Tiere gelten als Überträger der Krankheit.