„Unmöglich, einen solchen Felssturz vorauszusehen“

Ein 25-Kilo-Stein tötete am Sonntag einen Buben (14), der mit seinen Eltern auf dem Weg zur weltgrößten Eishöhle in Werfen (Sbg.) unterwegs war. Jetzt, nach dem Unglück, ist die Naturattraktion gesperrt. Über mehr Sicherheit wird nachgedacht. Eine Wiedereröffnung noch in der heurigen Saison „ist nicht realistisch“.