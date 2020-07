Bitter! Thiem verpasst Duell mit Tennis-Legende

Österreichs Tennis-Star trifft beim „bett1Aces“-Einladungsturnier in Berlin am Dienstag auf den 18-jährigen Südtiroler Jannik Sinner, der sich am Montag gegen den kurzfristig aus der Tennis-Pension zurückgekehrten Tommy Haas (42) knapp aber doch mit 6:4, 3:6 und 10:8 durchsetzte. Thiem ist im Sechs-Mann-Feld topgesetzt und steigt im Halbfinale ein. Das andere bestreiten Matteo Berrettini (ITA) und Roberto Bautista Agut (ESP).