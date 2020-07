DFB-Länderspiele: Löw hofft wieder auf Zuschauer

Auch Deutschlands Teamchef Joachim Löw will möglichst schnell wieder vor Fans spielen. Nachdem das Programm für den Re-Start der deutschen Nationalmannschaft mit den Testspielen am 7. Oktober in Köln gegen die Türkei und am 11. November in Leipzig gegen Tschechien komplett ist, setzt der Weltmeistertrainer von 2014 nach der langen Corona-Pause auf die Rückkehr von Zuschauern ins Stadion.